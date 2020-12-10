貴氣珠寶　歌頌大自然

大自然獨特美態及萬物生命，往往最容易引發無窮的好奇心及想像力，高級珠寶設計亦不時會從中擷取靈感去創作，運用卓越工藝及無數心血去雕琢打磨，以超凡創意將這些埋藏地下數以億年的鑽石及寶石打造成世間瑰寶，用一件件讓人愛不釋手的珠寶傑作去歌頌大自然的美好。

復刻大師經典作

被喻為20世紀最具天賦才華的法國藝術家Jean Schlumberger，喜愛以天馬行空的設計去演繹栩栩如生同時又曉富創意的珠寶作品。1956年起他更被Tiffany & Co.董事長Walter Hoving委任成為品牌副總裁，自此便不斷運用上乘的彩色寶石去創作其事業生涯中最出色的珠寶首飾。當中包括鼎鼎大名於1965年發表的代表作「Bird on a Rock」。今年品牌推出全新Jean Schlumberger高級珠寶系列，將這位傳奇藝術大師昔日創作的珠寶作品復刻，運用黃金、鉑金、鑽石、彩色寶石及珍珠，再配以完美比例勾勒出盛放花朵、生動飛鳥及奇幻海洋生物等大自然動植物，用萬花筒般的鮮艷色彩及靈動的細膩刻畫，將大自然生命力注入各款藝術品般的珠寶中。

傳奇Bird on a Rock

提起於1965年發表的「Bird on a Rock」胸針，可說是Jean Schlumberger珠寶設計生涯中最為人熟悉的作品。除了佻脫生動的創作風格有別於當時珠寶主流設計外，亦因為這枚胸針是用上Tiffany & Co.的傳奇黃鑽「The Tiffany Diamond」去打造，因此不論於品牌以至高級珠寶世界領域都是無可代替的經典之作。這此枚重128.54卡枕形明亮式切割艷彩黃鑽（原石重達287.42卡）於百多年來曾4度鑲嵌於不同珠寶當中，其中兩次正是由Jean Schlumberger所負責。

同場加映：水之形態、野生動物自然美

於高級珠寶世界同樣享負盛名的De Beers，今年亦特別以大自然為靈感創作最新的高級珠寶系列。運用水的各種形態、色彩斑斕的野生動物及原始未經雕琢的鑽石原石為主題，演繹出多個美艷動人的珠寶系列。當中Phenomena系列就用上梨形及圓形明亮式切割鑽石組合，將水滴、霜凍、河流及冰川美景呈現於頸鏈及胸針。Portraits of Nature系列及Imaginary Nature系列則以流暢線條與閃爍鑽石及彩色寶石，描繪出自由自在的翱翔飛鳥及飛舞蝴蝶。Talisman系列更特別採用鑽石原石（Rough Diamond）與拋光美鑽互相配搭，由專業工匠以人手悉心挑選不同形狀及大小鑽石去鑲嵌，創作出一系列色彩絢爛、散發天然之美的頸鏈及垂墜式耳環。

模特兒：Anastasiia.T @ Model Genesis

化妝及髮型：Nicole Tse @ Nic's Makeup