即日有得用　八達通進駐Huawei Pay

手機流動支款唔係新鮮事，而繼Apple Pay及Samsung Pay用到八達通後，依家終於輪到Huawei Pay有得玩！由即日起，Huawei手機用戶可於全港接近100,000個八達通覆蓋點進行支付，使用時毋須解鎖或開啟任何應用程式，只需將支援NFC的Huawai手機輕觸八達通讀寫器即可。

加卡方法好簡單，用戶可通過HUAWEI Wallet或八達通App加入新的Huawei Pay八達通。開立新的Huawei Pay八達通需付按金$50及最低首次儲值額港幣$100。用戶也可把實體八達通卡內的餘額、按金及大部分服務 (如自動增值服務) 轉移至Huawei Pay而毋須再次申請。增值方面，用戶可經銀聯信用卡增值，也可選擇以現金、八達通銀包、「轉數快」或自動增值服務增值。Huawei Pay八達通設有成人及長者類別，最高儲值額為$3,000，而不論開設、使用或增值Huawei Pay八達通，均沒有任何服務收費。

Huawei Pay八達通適用於以下智能手機，包括︰HUAWEI Mate 40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 20 及 Mate 20 Pro ; HUAWEI P40、P40 Pro、P40 Pro+、P30及 P30 Pro ; HUAWEI Mate Xs、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS 以及 HUAWEI nova 7 5G，留意用戶必需將HUAWEI Wallet更新至9.0.11.323或以上版本才可使用。