遠野千夏　索女成熟時

無論喺寫真界抑或AV界，美少女都零舍吃香，一來樣子可愛，二來胴體鮮嫩，但係大家又會發現市場上不乏30歲過外嘅美魔女，原因好簡單，女人同美酒有啲相似，要有番咁上下日子醞釀，先會慢慢散發出一陣女人味，好似今日介紹嘅索女遠野千夏，更加係愈成熟愈有魅力！

身材弗到爆

今年32歲嘅佢，個樣生得好標致，笑起上嚟仲有啲少女Feel，最難得嘅係身材Keep得相當好，全身冇乜贅肉，甚至比起後生嗰陣仲要纖巧，而且輕輕一谷，就可以擠出一條深深嘅乳溝，加上肌膚白滑到好似剛剛出道嘅青春派寫真妹，唔怪得能夠喺寫真界站穩一席位啦！

千夏喺2005年開始投身寫真拍攝工作，聽講佢當年喺雜誌睇到藝能事務所嘅招募廣告，膽粗粗寄相過去應徵，而以佢嘅質素，當然會獲得取錄，之後仲參加選美活動「Miss FLASH 2012」，同小松美咲、葉加瀨舞衣一齊贏得冠軍添。除咗拍寫真，千夏亦做過賽車女郎，兼且獲得電視台招攬，擔任主持同節目助理。值得一提，千夏曾將藝名改為金山睦，到今年又改用番原名，理由同更換經理人事務所有關。改名之後，阿妹用番多啲時間喺寫真拍攝方面，仲喺即將推出嘅VR寫真映像作品中加入新元素，就係以朗讀形式演繹官能小說，用嗲聲嗲氣嚟帶出色情感覺，唔知效果會唔會比起身體語言更誘惑呢！

遠野千夏

年齡：32歲

身高：5呎4吋

三圍：33-23-33