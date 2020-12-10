貝安琪驚鬧交　唔干涉囝囝將來工作

貝安琪（Ankie）自21歲起在紐約學習瑜伽，自此身、心都有莫大改變，她說：「以前成日唔係好開心，做咗瑜伽健康好多，成個生活習慣轉咗，對自己同其他人嘅想法都唔同咗。」談及情緒低落的原因，她透露自小在德國長大，因媽咪拍戲而被同學取笑：「媽咪啲角色有時唔係咁好，經常被同學取笑，話喺電視見到媽咪做啲乜乜乜！以前唔識諗，會覺得好辛苦，但依家睇番，喺電視見到媽咪係好開心嘅事。」

她難忘4歲那年，媽咪劉香萍給她看了一套電視劇，令她親眼目睹媽咪「慘死」，留下陰影：「我喺幾套戲入面都要死，我都唔敢畀囝囝睇！」提到之前母女關係緊張，她指現時已和解：「佢始終係我媽咪，我依家都做咗人媽咪，會明白佢多啲。媽咪以前忙拍戲，好少喺屋企，我比較多同爸爸一齊，依家媽咪會想多啲同我一齊。」

Anike最近要在德國逗留一個月，拍攝電影及電視劇，她自言未出發已開始想念老公及囝囝：「囝囝出世後，我都試過離開佢去外地工作，但最多1星期，今次係最耐。出發前我同囝囝講要走，佢就黐住我唔畀我走。」若囝囝將來想入行，她會支持其決定，但絕不會做經理人：「搵第二個人做啦！因為我只想做佢媽咪，想佢有問題都會開心見誠同我講，唔想一齊工作，因為難免有爭拗！」