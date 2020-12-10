狂野床戰　嬌娃露鬥心

美國嘅四仔成日畀人話誇，誇喺邊度？女星身材？床上招式？叫床聲響？定係男星嘅兵器？講開又講，無論男星嘅兵器有幾誇，都要有一班好性嘅嬌娃應戰，先可以產生激情四射嘅動作場面。就好似今次介紹嘅3套作品，有巨根又有淫娃，絕對可以睇到人血派沸騰！

狂野男女

美國四仔名廠Evil Angel出品嘅「Manhandled」系列，一直以狂野床戰為賣點，嚟到最新登場嘅《Manhandled #14》，仲搵嚟愛玩特寫拍攝嘅導演Aiden Riley主理，務求將床戰嘅震撼力提升到更高層次。影片搵嚟Emily Willis、Adira Allure、Vanessa Sky等脫星演出，個個都係四仔界炙手可熱嘅人物，而且以床上風格狂野見稱。喺演出呢套作品時，佢哋施展出渾身解數，面對男脫星嘅巨根時，更流露出勁為興奮嘅表情，嗰種如狼似虎嘅戰鬥力，少啲體能嘅男人都頂唔順。

獵男日記

鹹濕嬌娃遇上巨根男會發生乜嘢事？只要睇吓呢套由四仔片廠Private炮製嘅《My Kinky Diary》，就會一清二楚。呢套極盡官能刺激嘅作品由著名四仔導演DiSanto執導，並由Alessa Savage領銜演出，故事講述佢同幾位好姊妹脫星Lucy Heart、Lucia Love同Sarah Sultry，經常周圍約男人出嚟食快餐，某一晚遇着個巨根男，喺對方強悍嘅戰力下，竟然有種頂唔順嘅感覺，事後仲相當回味。但佢勢估唔到，對方早就搭上佢身邊嗰班好姊妹，跟住發生嘅事更係佢意想唔到呢！

魅力熟女

美國四仔男脫星嘅兵器尺寸唔係人咁品，一般女仔好易吃不消，之但係對住性戰經驗豐富嘅熟女嚟講，簡直係如魚得水，難怪片中嘅女脫星為之瘋狂啦！講緊嘅係呢套由MOM.xxx推出嘅作品《Young at Heart #2》，當中有份演出嘅脫星包括Kathy Anderson、Shalina Devine、Georgie Lyall等，個個都胸懷巨乳，喺床上身經百戰，就算面對非一般嘅兵器，也毫不怯場，仲會識得搵出最佳應對方法，令性慾得到大滿足。對四仔迷嚟講，睇片過程既可盡享官能刺激，仲可以學到嘢，增進性技巧。