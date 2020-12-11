網民質疑資格　Baby唯一藝人膺十大傑出新香港青年

女星Angelababy（楊穎）成功當選「十大傑出新香港青年」，亦是唯一藝人當選，提名人是寰亞老闆林建岳，但不少網民質疑她「憑甚麽」！因過往當選人物響負盛名，如「跳水王后」郭晶晶和「鋼琴王子」李雲迪等，不過亦有網民指Baby一向熱心公益，獲獎並無不妥。

該評選除了投票外，還有其他條件，例如年齡需在21歲至40歲之間、非香港本地出生、持有香港有效身份證、對社會和行業有巨大影響力，而候選人職業類別是工商業、公共及社會服務、專業工作、娛樂、康體、文化及藝術。

現年31歲的Baby於2002年由上海移居香港，15歲開始模特兒事業，至今影視、綜藝、時尚方面亦具成就。公益事業上，她每年會透過香港及內地的慈善機構進行捐款，資助逾30間小學，一直關注香港青少年成長，以及呼籲保護穿山甲及野生動物等。

近年她在內地演藝圈非常活躍，參演不少電影、電視劇、綜藝節目及出席各大小活動，她更與丈夫黃曉明於2018年公布的中國慈善名人榜中排列榜首，當遇上天災人禍時，兩夫婦都會第一時間出錢出力賑災，對社會作出不少貢獻。