吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時

宜：飾牆、會友、掃舍

忌：動土、置業、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 戀愛運不錯，愛侶的溫柔體貼令你如沐春風。到一些從未到過的地方吧。

牛：★ 你的新主意、新計劃得到家人的全力支持，這天深深感受到家庭的溫暖。

虎：→ 今天如果你是負責聯絡工作的話，會有不錯的表現。紅色有助增運呢！

兔：→ 你的意見未能得到客戶的認同，多花點時間尋找有力數據再次提供給他。

龍：↑ 今天佩戴綠色物件可增加工作的運勢。不妨在工作桌上擺放水種植物。

蛇：→ 工作運一般，有重大錯誤；還幸有朋友相助，在不知怎辦的時候幫助你。

馬：↓ 是日沖煞，朋友的幫助只是很少的部分，你自己的努力才是最重要的，

羊：↓ 平日的衝勁今天消失了，做事總是提不起勁，勉強而為是沒有好處的。

猴：↑ 一個突然想到的好點子，可向老闆提出來，會能得到上司的賞識的。

雞：→ 健康運不佳；應酬頗多，難免腸胃消化不良的情況出現，小吃煎炸食物

狗：→ 保持家居的整潔會為你帶來好運，不妨花多些時間來執拾清理吧！

豬：↓ 愛侶給你意見也是為你好的，雖然你不贊同，但也不要強行爭辯呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：出門、旅遊等，桃花運稍佳，單身朋友大可積極一點。精神狀態不穩，宜多休息。

金牛：工作運稍佳，但人事及合作等情況不盡和合，多予耐性、多作協調可助公事推進。

雙子：戀愛及社交運稍佳，單身朋友機遇不乏宜爭取曝光。固有關係不穩，宜注意溝通。

巨蟹：工作運稍佳，進度將甚理想，但出勤、公幹、海外項目等，進程等可需多予耐性。

獅子：桃花及人緣運稍佳，親子及感情關係將甚和順，但仍需注意意見分歧及溝通問題。

處女：情緒回穩，家庭運稍佳，但感情生活仍甚不穩，已婚或同居朋友，需多予包容。

天秤：體能稍佳，有利開單、簽約等，但工作壓力較大，公事上的溝通及人事問題較頻。

天蠍：人氣回升，財運稍佳，但做生意、銷售或自由業的朋友，開單、簽約等需予耐性。

人馬：人氣及社交運稍佳，但情緒不穩，與家人相處時需注意言行態度，宜多予關懷。

山羊：鬥志較盛，精神亦佳，但思考及溝通力時有不穩，加上人氣欠佳，需注意言行。

水瓶：社交運稍佳，但財運略有不穩，開支較大需多加節約，朋輩金錢事宜需小心處理。

雙魚：事業運轉佳，雖略有變動，卻帶來上位良機，亦有利轉職、重整等，宜積極努力。

預測：月底前，天災等廣泛事故或會較頻，宜檢查家居設施等。