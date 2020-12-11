東方日報C1：男友被爆坐過監　G.E.M.分身護航

有「小巨肺」稱號的鄧紫棋（G.E.M.），與造型師男友Mark並肩經歷過不少難關，在其歌唱事業遇上衝擊低潮之際，對方陪伴身邊全力支持。而她同樣有情有義，男友被爆早年因傷人案而坐監，她不惜代為更新社交網，為男友隱瞞。

紅遍中港台的G.E.M.，2016年與歌手王灝兒（JW）舊愛Mark（魏俊傑）傳緋聞，至2017年被拍得在日本涉谷街頭拖手仔，戀情才正式曝光！多年來2人有影皆雙，除了是情侶關係，亦是工作夥伴。近年她經常到外地工作，其「跟得男友」負責她的衣着造型，更充當其發言人，今年5月，有傳他們在泰國秘婚，但遭否認。

舊愛JW：唔清楚

早前G.E.M.與經理人公司爆出合約糾紛，男友陪伴身邊作幕後軍師，雖然有關男方的負面新聞源源不絕，但她依然不離不棄！昨日有讀者爆料，指Mark於2015年12月31日凌晨，在銅鑼灣一間酒吧為溝女而與人打交，從判案書所見，他用皮帶繞着拳頭，再用皮帶的金屬扣多次打對方頭部，最終被判1項傷人及1項普通襲擊罪成，他曾提出上訴，但於2017年被駁回，維持原判，判囚3個月及3星期。

爆料人指G.E.M.為了維護男友面子，在他坐監期間代為更新社交平台，扮作沒事發生一樣。對於被揭坐過監，2人都未有回應，訊息已讀不回；至於曾與Mark拍拖的JW則說：「其實真係好耐冇聯絡，所以唔清楚！」

唔得粉絲歡心

翻查資料，Mark近年是非纏身，被指性格躁狂，對女友的粉絲亦不禮貌。早前G.E.M.自組工作室並成立歌迷會，傳有人要求將入會費用直接存入Mark帳戶，粉絲認為做法不妥，狠批偶像公私不分！當時她為愛郎護航：「這類無稽的指控或謾罵攻擊，我們一向不予理會，大家亦不需杞人憂天，擔心太多。」

她曾經講過愛一個人，不論有否回報，也願意付出。據知她很尊重男友意見，對男友唯命是從、照顧有加，讓他遷入其荃灣寓所半同居，早年又傳打本給他開設個人時裝品牌。Mark更曾向朋友自誇，只要他開聲，女友隨時過千萬現金給他，足證女友對他相當闊綽！

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