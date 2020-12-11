【營事檔案】黑木耳炒雜菌　營養不遜肉類

不少人認為食素所攝取的營養不多，但事實上不少素食其實亦富有營養，例如今次所介紹的黑木耳炒雜菌，菇類的口感豐富，配搭爽脆的黑木耳，完全不遜色於其他肉類的料理。

黑木耳 有助擴張血管

黑木耳含有豐富的膳食纖維，能幫助促進腸道蠕動，幫助排便暢通。此外，黑木耳更有助擴張血管，令血壓降低，幫助心臟維持健康。此外，黑木耳亦富有鐵質，每100克已發的黑木耳便含有5.5克的鐵質。黑木耳亦為素食人士提供了植物性鐵質的來源，能幫助身體製造紅血球，促進血液循環，幫助降低患上缺鐵性貧血的機會。

菇類 低熱量食物

草菇和杏鮑菇都是營養豐富，同時是低熱量的食物，而且它們含有β-葡聚糖，是一種水溶性纖維，有研究指出這種營養素有助降低體內的膽固醇，減少血管硬化的機會，同時它們亦含有鉀質，能幫助降低血壓，有助維持心血管的健康。

【黑木耳炒雜菌】

材料：

黑木耳 10克

杏鮑菇 1條

草菇 50克

蒜頭 2粒

葱 1棵

薑 2片

調味料：

鹽 1茶匙

做法：

1.把黑木耳泡軟切半，備用。

2.把草菇切半，杏鮑菇切件，蒜頭和葱切粒、薑切片。

3.爆香蒜頭、葱和薑。

4.放入黑木耳、菇類和鹽，炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。