好煮意：蒜味香草意粉　加烤過嘅呢樣會仲好味

拌意粉的白汁用上大量忌廉，好吃但要注意分量，否則有機會吸收過量熱量。lotusfoods在社交平台教大家做的蒜蓉香草粉，就改以腰果來打造醬汁。未經烹調的腰果先用熱水浸泡1小時至軟身，然後加奶、蒜和各式調味等攪拌至醬汁狀，便可直接和烚熟的麵條拌勻，想味道更香，可以加多點新鮮香草碎混合。帶蒜味及香草氣息的麵條，簡簡單單加烤香的車厘茄已很好吃，Juicy的車厘茄配上Creamy的麵粉，醬汁加了車厘茄汁，微酸開胃。

烤番茄材料：

車厘茄 1.5杯

橄欖油 1茶匙

蒜蓉 1瓣

鹽 適量

黑胡椒碎 適量

醬汁材料：

生腰果 半杯

奶 1杯

蒜 2瓣

營養酵母 2湯匙

洋葱粉 1湯匙

檸檬汁 2湯匙

乾牛至 1茶匙

羅勒碎、番荽碎、牛至碎 共半杯

鹽 適量

胡椒碎 適量

麵條 適量

做法：

1.烤番茄材料全部混合，攝氏200度烤10至15分鐘。

2.腰果浸熱水1小時，瀝乾水後加奶、蒜、營養酵母、洋葱粉、檸檬汁和乾牛至攪成醬汁。

3.將醬汁和煮熟的麵條拌勻，再加香草碎拌勻，放上烤番茄便成。