好煮意：蒜味香草意粉 加烤過嘅呢樣會仲好味
2020年12月11日 12:00
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煮個意粉都要紅紅綠綠，好有節日氣氛。（互聯網）
拌意粉的白汁用上大量忌廉，好吃但要注意分量，否則有機會吸收過量熱量。lotusfoods在社交平台教大家做的蒜蓉香草粉，就改以腰果來打造醬汁。未經烹調的腰果先用熱水浸泡1小時至軟身，然後加奶、蒜和各式調味等攪拌至醬汁狀，便可直接和烚熟的麵條拌勻，想味道更香，可以加多點新鮮香草碎混合。帶蒜味及香草氣息的麵條，簡簡單單加烤香的車厘茄已很好吃，Juicy的車厘茄配上Creamy的麵粉，醬汁加了車厘茄汁，微酸開胃。
烤番茄材料：
車厘茄 1.5杯
橄欖油 1茶匙
蒜蓉 1瓣
鹽 適量
黑胡椒碎 適量
醬汁材料：
生腰果 半杯
奶 1杯
蒜 2瓣
營養酵母 2湯匙
洋葱粉 1湯匙
檸檬汁 2湯匙
乾牛至 1茶匙
羅勒碎、番荽碎、牛至碎 共半杯
鹽 適量
胡椒碎 適量
麵條 適量
做法：
1.烤番茄材料全部混合，攝氏200度烤10至15分鐘。
2.腰果浸熱水1小時，瀝乾水後加奶、蒜、營養酵母、洋葱粉、檸檬汁和乾牛至攪成醬汁。
3.將醬汁和煮熟的麵條拌勻，再加香草碎拌勻，放上烤番茄便成。