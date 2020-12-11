好煮意：蒜味香草意粉　加烤過嘅呢樣會仲好味

2020年12月11日 12:00
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    煮個意粉都要紅紅綠綠，好有節日氣氛。（互聯網）
    拌意粉的白汁用上大量忌廉，好吃但要注意分量，否則有機會吸收過量熱量。lotusfoods在社交平台教大家做的蒜蓉香草粉，就改以腰果來打造醬汁。未經烹調的腰果先用熱水浸泡1小時至軟身，然後加奶、蒜和各式調味等攪拌至醬汁狀，便可直接和烚熟的麵條拌勻，想味道更香，可以加多點新鮮香草碎混合。帶蒜味及香草氣息的麵條，簡簡單單加烤香的車厘茄已很好吃，Juicy的車厘茄配上Creamy的麵粉，醬汁加了車厘茄汁，微酸開胃。
    烤番茄材料：
    車厘茄 1.5杯
    橄欖油 1茶匙
    蒜蓉 1瓣
    鹽 適量
    黑胡椒碎 適量
    醬汁材料：
    生腰果 半杯
    奶 1杯
    蒜 2瓣
    營養酵母 2湯匙
    洋葱粉 1湯匙
    檸檬汁 2湯匙
    乾牛至 1茶匙
    羅勒碎、番荽碎、牛至碎 共半杯
    鹽 適量
    胡椒碎 適量
    麵條 適量
    做法：
    1.烤番茄材料全部混合，攝氏200度烤10至15分鐘。
    2.腰果浸熱水1小時，瀝乾水後加奶、蒜、營養酵母、洋葱粉、檸檬汁和乾牛至攪成醬汁。
    3.將醬汁和煮熟的麵條拌勻，再加香草碎拌勻，放上烤番茄便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CITd9NQAReC/