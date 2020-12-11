馬賽自爆參選港姐遭杯葛　澄清冇被無綫封殺

前港姐馬賽自捲入不雅照片及桃色風波後，形象插水遭無綫雪藏，惟有轉戰返內地發展，今年初與內地老公結婚並誕下1女。

最近佢產後復出拍劇，可見狀態大勇，密密拍片放上網與網民互動。繼日前坦言重提黑歷史感到唏噓後，今日再拍片，自爆當年選港姐被杯葛，以及與無綫嘅關係。

當年只有21歲嘅佢，個子矮小、皮膚黑，對外表冇信心，但因該年外景拍攝係一直想去嘅加勒比海，故抱住一試心態參選，最後勇奪季軍，不過參選背後有唔少委屈事：「因為大家就會有很多聲音說你這個內地的女孩子，你憑甚麼來參加。然後媒體上也有這種聲音，然後我們一起競選的女孩子當中也會有這種聲音，就當時我還很不高興，我在那個加勒比海上坐着遠洋郵輪打了3000多塊錢的電話跟家人哭訴。」

當選後獲無綫力捧，拍攝多套劇集《名媛望族》、《耀舞長安》等，可惜爆出醜聞後事業叫停，更一度傳出被無綫封殺，佢澄清：「我沒有被封殺，不但沒有被封殺，我還要非常感謝我的老東家，感謝他們在我最困難的時候支持我，因為大家都知道其實我一路以來，發展還蠻順利的，那除了我自身很努力還有一些運氣之外呢，公司也真的花了很多的資源來栽培我。」佢仲形容當事自己被媒體霸凌：「公司的一些領導都非常關心我，但是這種關心不能在媒體上多說，因為當時的媒體是一片霸凌，所有的報道都是寫我是個壞人，稍微有一些中立一點的報章，寫一些文章很快就會被淹沒。」