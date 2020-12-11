三方聯名MICKEY MOUSE　經典原著配色登場

日本潮流品牌A BATHING APE®及人氣玩具廠牌MEDICOM TOY於過往多年合作過無數次，經常聯手推出服飾、波鞋及不同大小的BE@RBRICK。去年11月兩個品牌更加預埋Disney一齊玩，推出三方聯名Vinyl Collectible Dolls，將標誌性猿人迷彩圖案結合到MICKEY MOUSE之上，分別有綠迷彩、藍迷彩及粉紅迷彩3款配色登場，其後今年7月再追加推出黑迷彩，同樣備受潮人追捧。