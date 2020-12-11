三方聯名MICKEY MOUSE 經典原著配色登場
2020年12月11日 13:00
東網電視更多新聞短片
身高17.5cm的MICKEY MOUSE以經典造型現身，紅色短褲及黃色大鞋就低調地暗藏猿顏迷彩。（互聯網）
日本潮流品牌A BATHING APE®及人氣玩具廠牌MEDICOM TOY於過往多年合作過無數次，經常聯手推出服飾、波鞋及不同大小的BE@RBRICK。去年11月兩個品牌更加預埋Disney一齊玩，推出三方聯名Vinyl Collectible Dolls，將標誌性猿人迷彩圖案結合到MICKEY MOUSE之上，分別有綠迷彩、藍迷彩及粉紅迷彩3款配色登場，其後今年7月再追加推出黑迷彩，同樣備受潮人追捧。
相隔數月，3個合作品牌帶來新一回Vinyl Collectible Dolls，主角同樣是身高17.5cm的MICKEY MOUSE，而神情動作都與前兩回一樣，但配色方面就沿用米奇經典的紅色短褲及黃色大鞋，猿顏迷彩就只低調地暗藏其中。熟悉的親切感即刻返晒嚟，嫌之前4款迷彩配色太花唔啱心水的，今次終於可以出手（即日起至12月11日上午10時於http://vip.ithk.com/raffle/bape-x-mickey-mouse-vcd登記抽籤，12月12日正式發售）。