《黑豹》續集不會重新選角　「洛基」新造型曝光

Chadwick的「黑豹」不會重新選角，而「洛基」新造型亦曝光。

迪士尼旗下漫威（Marvel）宣布2022年7月上映的《黑豹2》（Black Panther 2），在飾演「黑豹」的男星Chadwick Boseman今年8月離世後，不會為其角色重新選角。

漫威總裁Kevin Feige表示：「我想確認漫威家庭失去一個好朋友同成員嘅重大打擊。Chadwick Boseman係一個非常有才華嘅演員，一個好有啟發性嘅人，影響我哋所有人個人同事業。佢所飾演嘅黑豹鐵查拉，係一個經典，超越呢個角色喺漫威以往出現過嘅所有版本。因為呢個原因，我哋係唔會為角色重新選角。」電影公司宣布續集將探索瓦干達的世界，以及首集出現的豐富人物。

另外，將於串流平台Disney+播出的漫威電視劇《洛基》（Loki）與《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）預告片曝光，由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演的「邪神洛基」進入平行宇宙，被神秘組織收編，他在劇中有剪短髮戴黑超着西裝的新造型，令人期待！而接過「美國隊長」盾牌的「飛隼」新戰衣亦於其劇中出現，於大峽谷中飛翔避導彈！