驚Cam多過驚人！馮允謙鏡頭恐懼症　出騷有壓力

歌手馮允謙（Jay）到電台為自己的歌曲拉票造勢，他在《新城勁爆頒獎禮2020》裏除了候選「勁爆我撐歌手」外，更有5首歌候選「勁爆我撐歌曲」，當中有2首冠軍歌包括《開始倒數》及《地球來的人》，可算是高產量的歌手之一。他說︰「早2年我未簽公司，工作量較少嘅時候，我自己創作咗好多歌，所以簽新唱片公司之後，就可以一口氣推出好多歌。依家唱片公司亦好錫我，好似一個大家庭咁，畀我好多自由發揮嘅空間。」

因為疫情，他跟不同的朋友在網上Jam歌，最鍾意同好兄弟釗峰一齊Live，他說︰「早前同佢去西九龍露天地方Jam歌，感覺好Free，唔會好似上台表演咁拘謹，見到啲戶外環境好舒服，遲啲大家可以喺網上有得睇。我本身好怕對鏡頭，見到鏡頭會好緊張，所以好多時做騷，我都係綵排嘅時候反而唱得更放，可能因為冇咗嗰種無形嘅壓力。」主持人啤梨更開玩笑指，他真正「驚Cam多過驚人」。」他笑說︰「我有時喺自己房錄demo可以好放，效果仲好過喺Studio錄。」

談到最親的音樂夥伴，他首選始終都是孖生弟弟Tim，雖然不少朋友初次見面都分不清他們，但相處一段時間後，就會發現他們的性格十分不同。他說︰「佢性格好陽光，見到人會主動同人Social，相反我比較內斂，多收埋自己，所以有時同佢一齊出去見朋友，佢主力負責傾偈，我就坐喺度聽，呢方面都幾夾。」