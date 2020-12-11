葬禮低調處理　黃又南慈父離世：我會努力照顧家人

藝人黃又南與父親舐犢情深，初出道的又南就要為爸爸償還巨債，7年間還清700萬欠款，近年父親患上腦退化症，他仆心仆命去照顧……

今日，又南在社交網宣布父親離世的消息，由於疫情關係，喪禮會低調處理：「我親愛的爸爸已於12月8日早上安詳離世。自爸爸患上腦退化症後，身體開始轉差，這一年多以來的病情也反反覆覆。爸爸，如今您不用再受病痛之苦了，希望您在那邊能好好休息。謝謝您將我撫養成人，我會努力好好照顧屋企人，好好生活，您不用擔心我們。永遠愛您，永遠懷念您。因為疫情的關係，家人和我都希望能低調地處理爸爸的喪禮，靜靜送他最後一程，再次謝謝大家關心！」

黃又南的經理人錢小姐表示，又南的父親自從有腦退化後身體機能已開始減退，直至上年11月又南生日，其父已多次進出醫院，更曾經患上肺炎，情況相當嚴重，家人都已做足心理準備，但之後又奇迹沒事，後來身體狀況一直翻覆。

及至8日早上，黃父離開，家人都有心理準備，這幾年經歷很多事情，又南都成熟不少，心情雖然不好，但情緒穩定，現時正替父親辦身後事。