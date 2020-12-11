享受單身睇韓劇幻想　張可頤自嘲愈嚟愈似男人

曾經躋身無綫「四大花旦」的張可頤，於2003年憑《九五至尊》勇奪視后寶座，直至2012年離開娘家，轉投香港電視旗下，約滿後也轉向內地發展，期間偶有本地作品，至近日參與ViuTV劇集《暖男爸爸》，曝光率也逐漸增加。

眾所周知可頤是一名工作狂，以往一直為事業向前衝，感情事方面似乎早已放在一旁，除了為人熟悉的幾段戀愛史外，近10多年來未有聽聞她提及戀愛狀態，就連丁點緋聞也沒有，名副其實是愛情絕緣體，要戀愛就往往只能透過角色盡情去愛。

大抵已習慣了單身生活，所以可頤認為某程度上也頗為享受，她說：「都好多年，心態上又冇乜嘢，得閒咪睇吓韓劇幻想吓！不過我仲相信愛情，當今100個女人入面，有99個都需要愛情支撐，但女人天性係會照顧人，冇愛情滋潤發揮唔到內在潛能，仲點可以養育下一代？所以我依家愈來愈似男人，當然我都有女性一面，只係冇咗要照顧家庭呢樣嘢，其實冇咩大分別，有媽咪、細妹同姨甥，大時大節又一齊過，都唔係好大缺陷，年輕人情人節要食燭光晚餐，心諗自己年輕時都試過啦！」

人愈大要求便隨之降低，可頤不諱言現時連對自己生日也平常心，追求平淡，亦為他日萬一沒有另一半時準備充足：「我諗定好多未雨綢繆嘅嘢，好似住屋問題，如果第時老咗上唔到樓梯，買House唔好揀樓梯太高嘅，或者可能到時調落地下住，又會買定晒保險，有咩事有得保最緊要，起碼唔使家人擔心，我唔敢講到時會唔會有個伴，可以做到就做多啲準備。（冇以前咁衝？）我唔係要享受，係想做多啲有意思嘅事，以前搏命係想證明畀父母同自己睇可以去到邊，但當經過之後，會覺得其實自己都唔錯呀！以前單純啲，曾經會Focus買靚車、手袋、住邊間酒店，依家注重內心嘅開心，唔受呢啲影響，即係有就開心，冇亦都高興，後生時係做唔到。」

談到現時已過了追名逐利階段，若然想追求她是否很難？可頤笑指對擇偶沒有設下界線，即使賺錢能力比她低也能接受：「冇問題，我身邊有對Couple朋友，老公係好好嘅基督教徒，佢自己係一名女醫生，男嘅平時負責屋企大小事，做得非常好，打破男主外女主內嘅傳統，所以只要2個生活開心幸福就OK啦！」

可頤早前於《暖男爸爸》飾演保險從業員，劇中除了有一段婚姻外，她與演「年下男」的駱振偉也有感情線，笑指平日見對方做主持人非常純熟，沒料於片場卻表現緊張，她說：「佢對住我就會冒汗，好奇怪，有叫佢放鬆啲嘅，我都唔知點解，不過呢個組合幾新鮮，角色幾貼近佢，有家底又紳士。」此外，她坦言向來對保險認識很皮毛，多年來僅買了1份保險，故拍攝前也專誠搵朋友做資料搜集，她說：「拍完真係了解好多，即刻買多咗份，特別係我成日去外地工作，買多份都係保障家人同自己，令佢哋放心多啲！」