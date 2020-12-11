無綫劇經典性感場口　翠如玩水中「蕭」最激

正所謂「少少鹹，多多趣」睇劇除咗睇劇情外，有1至2幕彩蛋都好緊要！隨時令觀眾血脈沸騰，欲罷不能，無綫花旦出名有樣、有身材、有演技，造就唔少經典性感場面令人印象深刻，今日就同大家「愛．重溫」，不過最正梗係壓軸，黃翠如大玩水中「蕭」啦！

高海寧胸爆電視Mon

打響頭炮唔使講一定係高海寧，呢位無綫咪神為谷收視不惜泳衣上陣，大晒33C天然美胸，佢喺劇集《婚姻合伙人》及《賭城群英會》都犧牲色相，《婚》劇係佢第一次擔任女主角，收視當然唔輸得，佢就喺車上換泳衣以及同黃德斌於水中激吻，令觀眾大飽眼福！高Ling穿上一件黑色大deep V泳衣，期間更玩「夾胸」，性感程度爆燈。而喺《賭》劇中其中有一幕佢同何浩文等喺泳池中戲水，佢躍出水面一幕大晒「深水導彈」網友就形容係「胸爆電視Mon」。

朱晨麗Bra top跳彈床

朱晨麗出名夠搏殺，跳舞出身嘅佢喺劇集《特技人》中穿上Bra top表演高難度動作，真係睇見都驚佢會走光，擁有34D嘅朱朱，要着上運動型泳衣打沙灘排球，同時要做高難度動作，喺彈床度跳來跳去，佢話拍攝時夏天又曬又熱，拍完真係成身散晒。而另一幕就係講佢依舊着住bra top喺梳化瞓着，譚俊彥見到即刻呆晒，點知……原來係譚俊彥發綺夢。另外，朱朱喺《多功能老婆》中下身包住圍巾，上半身就穿上花花比堅尼，潑辣得嚟又不失可愛。

陳偉琪濕身誘惑

擁有34E上圍嘅陳偉琪，最近因為形象問題被無綫雪藏，不過佢又有份於台慶夜表演，可能有機會解凍，其實唔少網友都好掛住「細龍太」，有彈彈波之稱嘅佢喺《誇世代》濕身誘惑陳豪，成支香檳倒喺身上，酒液就徘徊雙峰間，非常Juice，令人想入非非。

陳法拉絕種性感場面

陳法拉再婚法國老公又進軍荷里活，要再喺無綫見到佢性感演出真係冇乜可能，惟有回顧一下經典啦，佢喺《師奶兵團》中多次色誘已婚的郭政鴻，其中一場船P戲，着上比堅尼的法拉叫郭政鴻幫佢搽太陽油，一臉陶醉，不知恨死多少男士！另外《有營煮婦》中法拉誤會洪天明係同性戀者，故毫不避忌地在他面前更衣露出胸圍，甚至除褲如廁，呢一幕都令人印象深刻。

黃翠如玩水中「蕭」

壓軸當然就係黃翠如啦，佢曾經自嘲「着衫同唔着衫大家都冇乜興趣」，確實佢相比起以上幾位女星，身材真係冇乜睇頭，不過佢肯搏肯捱！喺《幕後玩家》佢同蕭正楠就上演火辣辣一幕！兩人於浴室中濕晒身又攬又咀！好似世界得番佢哋兩個，非常火辣香艷！相信平時訓練有素，先拍得出呢個效果，有觀眾更發現蕭正楠咀到失重心企唔穩要扶牆借力，可能翠如BB實在太索，搞到老公腳仔軟！