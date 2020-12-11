本日日本：首間芬蘭浴個室　東京神樂坂開幕

一般的芬蘭浴設施都是大眾一起使用，如果想一個人獨享芬蘭浴體驗的話，就不妨到日本首間設有芬蘭浴個室的SOLO SAUNA tune試試。這間剛於東京神樂坂開業的芬蘭浴場，為不喜歡和陌生人共處的朋友提供具私隱的芬蘭浴設備，尤其在疫情期間，如此設計顯得更為合適。

這裏的賣點是從更衣、享受桑拿到冷水降溫，都可以在獨立房間內完成。設備則從「桑拿之鄉」芬蘭進口，規格正宗。與一般高溫桑拿不同，這裏設定為約70℃並配合高濕度，因此不會讓人感到難以呼吸，可循序漸進地溫暖身體，促進排汗。你也可選擇以白樺香味的精油水灑在桑拿爐上，散出的水蒸氣令身體流更多汗水之外，心情亦倍添放鬆。蒸完後可以躺在長椅上，邊休息邊播放喜愛的音樂，一個人靜靜享受。該設施內另有最多可三名同性朋友一同使用的包房，與家人朋友齊齊Relax都OK！獨立個室1小時普通票票價為3,800日圓（約HK$281），新張期內（至2021年1月31日）優惠價3,300日圓（約HK$244）。

SOLO SAUNA tune

地址：東京都新宿區天神町23-1（UNPLAN Kagurazaka 1F）

營業時間：9:45am~11:00pm（休息日期每月不同，請先上官網查詢）