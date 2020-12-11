戲未上先興奮　入手占士邦聯名單品

由Daniel Craig主演的英國特務動作電影《007：No Time To Die》原定今年11月上映，但因為疫情影響就然後沒有然後，上映日期延至下年4月，大家想入場欣賞Daniel Craig第5次亦係最後1次飾演James Bond，如無意外應該就要等多5個月左右。雖然此占士邦電影系列第25部作品未能如期今年上映，但由不同時尚品牌為電影特別打造的一系列聯名單品卻如期推出，相信可以一解占士邦電影迷的相思之苦。

James Bond作為一位英國特務經常要游走世界各地及出席不同宴會場合，一套靚西裝固然重要，電影中Daniel Craig所着用的西裝品牌就是TOM FORD出品。此外，伴隨着呢位「連死都無時間」嘅特務帶齊家檔四圍飛甚至進行亡命交易的，仲有英國百年行李箱品牌Globe-Trotter。今年為配合《007：No Time To Die》電影推出，Globe-Trotter亦特別推出了3款行李箱及1款行李箱吊牌，均採用Ocean Green色調配襯黑色手柄、搭帶及包角細節，當中以輕巧堅固碳纖維製作的手提行李箱更只限量700個，行李箱內更有印上限量編號的皮牌凸顯其珍藏性。

身手出色、風流倜儻又機智過人的占士邦，數十年來一直是男士個性品味的代名詞，不論是其座駕、腕錶以至臉上一副太陽眼鏡都發展出一套專屬特務美學。新戲中Daniel Craig會先後駕駛包括DB5及V8 Vantage兩款經典Aston Martin跑車，陽光普照揸跑車就當然要戴黑超，而劇中佢佩戴的太陽眼鏡就是美國眼鏡品牌Barton Perreira特別為電影推出的007 Joe款式，由日本眼鏡職人採用上乘板材以用人手製作，發售版本更會於鏡臂印上「007」字樣及附上特別設計的包裝及眼鏡盒。

自1995年由Pierce Brosnan主演的《007：GoldenEye》開始，OMEGA已經奠定007御用手錶品牌的殿堂級地位，而且Pierce Brosnan及Daniel Craig先後兩任占士邦亦同樣佩戴專業潛水錶款Seamaster，畢竟特務就係要上山下海，要戴當然戴功能匹配的款式。今年最新推出的Seamaster Diver 300M 007 Edition，直徑42mm錶殼用上2級鈦金屬鑄造，內藏OMEGA 8806 Co-Axial Master Chronometer機芯，具備精密計時及防磁功能，錶圈及錶盤用上Tropical啡色鋁質物料製作，配合經黑化處理的指針及小時刻度，為腕錶增添復古效果。6時位置更有英軍產物常見的Broad Arrow箭嘴標誌點綴，呼應出身英國軍情六處的James Bond身份。