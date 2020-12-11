﻿﻿【美女饕廚】中環Omakase

今次介紹的是我最喜歡的日本菜餐廳之一，位於中環，大廚Chef Ken是香港廚師，每次過來叫Omakase的出品令我非常驚喜，食材都是用高品質的。

Chef Ken一次過用了4款海膽，有白海膽、馬糞海膽、紫海膽和赤海膽；對海膽控的我而言，極度興奮又滿足！

白海膽大大片，肉汁較重，入口即化，味道比其他品種更為香甜。而馬糞海膽色澤深，味道濃郁，肉質較結實。至於鹽水紫海膽，質感較滑口，味道亦較為清甜。

最後要講這個較特別的海膽，海膽肚皮向上，是由淡路島引入，天然無添加，品種為赤海膽。在日本是相當有人氣的絕品名物，甚至還有客人要求柯打一整板的海膽來吃！由於淡路島有着「北太平洋的暖流」及「瀨戶內海」所生長的昆布，更有豐富的礦物質及浮游生物，為這款海膽營造出非常優秀的成長環境。海膽更需由當地少數的專業人員浮潛下去一顆一顆採集，他們還特意倒轉着放海膽，由於赤海膽數量十分稀少，加上完全無添加物，食用期短，嘗起來先嘗到淡淡的海水味，接着是高雅的鮮甘味，之後有一陣蘋果加荔枝的獨特香氣，餘韻富香濃回甘，後勁相當凌厲亦相當的令人着迷。

吃完海膽後，便是墨魚刺身，味道鮮甜，口感出奇地嫩並帶脆口感，不用費力咀嚼，亦沒有多餘的水分釋出，非常新鮮。之後是傳統的3款吞拿魚壽司，由最瘦的背部吃至最肥的腩位。

最後是我最愛吃的烏魚子，是Chef Ken自家製，吃前用火槍烤一烤到逼出油脂，外層略帶點焦香，鹹香馥郁，配大根薄片，既平衡鹹味亦能去膩感，咬下去裏面更有溏心效果，嚼起來還有一點黏牙的感覺，質地軟嫩，帶一點點酒香，這種滋味，如今卻做成了我朝思暮想的一道菜，非常出色！

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）