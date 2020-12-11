減磅搶人氣　哈妮克孜打殘「胖迪」

來自新疆的迪麗熱巴，本與同鄉佟麗婭、古力娜扎及麥迪娜被稱為「新疆4美」，惟24歲的哈妮克孜近年強勢上位，把位列榜首的迪麗熱巴踢出局！有內地演藝界行內人爆料，指其人氣直逼迪麗熱巴，更揭開搶劇及搶廣告的局面，哈妮克孜「價廉物美」佔優勢，反觀迪麗熱巴則有肥胖這個致命傷。

有指迪麗熱巴因早年搏到盡，不太懂得保養，令外表愈做愈殘，加上是圈中出名的「吃貨」，「胖迪」可謂人所共知！去年她聲稱體重約103磅，網民即質疑她報細數，認為她報輕20磅，至最近因疫情少開工，常呆在家中，只食少動的「胖迪」亦承認體形失守。

哈妮克孜不單比「胖迪」青春及樣貌精緻，亦憑一雙「圓規腿」獲網民封為「最強腿精」，其體形明顯跟「胖迪」是「兩碼子」的事，有網民笑言她們分別是細碼女神及大碼女神的表表者！雖然哈妮克孜體重只得94磅，不過可能有「胖迪」這位前輩做例子，她竟表示要減肥，要接受體能訓練：「再見了，火鍋烤串大盤雞」。

新疆小花哈妮克孜2018年在內地節目《國風美少年》以超卓舞技「一夢敦煌」一夜成名，獲網民盛讚「比熱巴耐看，比麗婭清新，比娜扎更討人歡喜」，未幾獲力捧，劇集及緋聞同樣受注目。她曾與許凱合演劇集《天舞記》，亦與周冬雨演過劇集《千古玦塵》等，並先後與黃曉明及伯樂陳赫傳緋聞，結果要發聲明正視聽！

而最新熱話，莫過於她與陳立農及李現合拍電影《赤狐書生》，演女鬼「蓮花精」的她造型淒美，網民狂讚媲美《倩女幽魂》中的「小倩」王祖賢：「她比小倩更可愛更美」、「太美了！簡直是女鬼代言人！」而其飛舞一幕而成為網民熱議，原來她拍攝時只穿緊身衣物及腳踏拖鞋，片中呈現的長裙原來是靠後期加工！