每個男人都試吓被巨胸女包圍嘅感覺，不過呢種體驗喺現實中相信唔係咁多機會遇到。唔緊要！美國四仔就有唔少以巨乳為題材嘅作品，今次就介紹幾部新作畀大家滿足幻想，一於嚟個視覺享受啦！

異國風情

有時真係好鍾意美國四仔嘅片名，夠晒直截了當，好似呢套由Porn Pros推出嘅《Exotic & Curvy #10》咁，單睇片就知佢以異國情調同玲瓏浮凸嘅身材為賣點，更搵嚟4位帶有異國風情嘅青春脫星演出，包括嚟自巴西嘅Alina Lopez及Alina Belle、擁有亞洲人血統嘅Kendra Spade同Monica Asis，佢哋個個都擁有前凸後趷嘅火辣身材，其中以狂野嬌娃Alina Lopez嘅床戲最注目，絕對能夠帶畀大家非凡嘅官能享受。

戰鬥新星

鍾意睇巨乳同新女嘅四仔迷，一定唔可以錯過呢套由Marc Dorcel炮製嘅《Stars #2》，絕對能夠滿足大家嘅要求。呢套作品嘅主題相當簡單，就係搵嚟5位樣靚身材正嘅新進脫星演出，以火辣身段同埋各種性愛技巧，帶畀四仔迷極盡官能刺激。至於邊5位脫星咁正呢？佢哋分別係Liya Silver、Clea Gaultier、Mariska X、Tiffany Tatum同Jia Lissa，個個都戰鬥力強勁，面對強悍嘅猛男都無畏無懼，拚個你死我活！

輕熟魅力

巨乳唔係青春脫星嘅專利，輕熟女同樣有迷人之處，單係巨乳加女人味已經夠晒滋味，因此呢套由四仔名廠Brazzers推出嘅《Baby Got Boobs #19》，絕對係精彩之作。由Sofi Ryan、Skyla Novea、Giselle Palmer等輕熟女脫星演出，女人味有幾濃就唔使講，最難得係個個都擁有一對巨乳，加埋收放自如嘅精湛床技及肉緊嘅表情，真係睇到人興奮無比！

碟評

今次介紹嘅作品主打激凸車頭燈，視覺效果一流。如果想睇異國味道嘅話，《Exotic & Curvy #10》絕對係首選，加上青春魅力更係養眼。而《Stars #2》主打巨乳青春新女，不但活力十足，而且床技高超，絕對係深宵自娛嘅必睇之作。至於喜歡輕熟女嘅話，《Baby Got Boobs #19》由一眾輕熟女脫星演出，女人味十足之餘，熟練嘅床上功夫更係冇得輸。