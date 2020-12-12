吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、會友、動土

忌：安床、移靈、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、7、8、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 錢是賺來用的，光是儲着不用是沒有用的，應定期作一些小投資呢！

牛：↓ 收到一些帳單，令你突然覺得需要節儉些了，減少買些無謂的用品吧。

虎：→ 和家人有爭吵的情況出現，為了一些少問題而爭吵不休是不值得的。

兔：→ 仍是單身的你，因為單戀而令心情沮喪，但不要以消極來引對方的注意。

龍：→ 生活上的緊張令你透不過氣來，來個三點三下午茶，放鬆心情休息一下。

蛇：↑ 財運不錯的一天，憑自己的直覺可獲意外之財，辦公桌上放杯水來增運。

馬：↓ 和下屬為了工作上的意見分歧而發生爭吵，會令發生進退兩難的情況。

羊：↓ 是日沖煞，逛街最好相約朋友同行，多參考朋友意見，可減少破財機會。

猴：→ 今天能發揮你的所長，在眾多競爭對手中突圍而出。黃色有助運勢呢！

雞：↑ 今天是個求婚的好日子，不妨花點心思，過一個令你和她都難忘的日子。

狗：→ 在這個競爭激烈的社會，汰弱留強是必然的，努力讀書是你的目標。

豬：→ 連日來的辛苦，今天終有成果，和同事慶祝一番吧！但別喝酒精飲品啊。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交心理回升，異性緣亦佳，單身朋友宜善用假日，會友聯誼有助招引戀愛良機。

金牛：事業運較佳，對前景及發展空間等情況，將更具明確想法，待職朋友宜多發消息。

雙子：正財運較佳，出勤、公幹及海外項目等，進展和成效將較預期為佳，宜積極進取。

巨蟹：人緣、桃花運及異性緣較佳，不論現況如何，均有助發展，尤其新戀情將更親密。

獅子：投入感甚佳，戀愛運暢旺，現關係甜蜜和順，尤其已婚朋友，夫妻關係更是融洽。

處女：體能暢旺工作運較佳，進度平穩表現亦佳，但做生意、銷售或自由業者需予耐性。

天秤：人緣及桃花運較佳，做生意、銷售或自由業的朋友，機遇不乏，有利開單、簽約。

天蠍：人氣及情緒轉佳，家庭運回穩，與家人的相處情況將較和順，多交流助增進溝通。

人馬：精神狀態回穩，集中力及思考力甚佳，在學宜溫故知新，在職宜公事檢討和改善。

山羊：人氣持續不穩，但桃花、貴人及財運回升不少，聯誼會友助招引賺錢或工作良機。

水瓶：人氣及體能極佳，投入感旺盛，表現和工作進度理想，但財運一般，別只往錢看。

雙魚：人氣持續欠佳，但精神鬥志較旺。伴侶或較任性，但異性緣較佳，關係尚算和順。

預測：下周大市，價位或具上調空間。