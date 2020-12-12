豪晒80萬元波鞋！陳偉霆周揚青玩真人騷變炫富

在內地火紅的藝人陳偉霆（William）今非昔比，身價相比6年前飆升100倍，在今年「福布斯中國名人榜」排行第40位，是排名最高的香港男藝人，身家早就以億元計算。最近由他主理的內地真人騷《潮流合夥人2》正在熱播，同場還有爆羅志祥參與「多人運動」後上位的網紅周揚青、歐陽娜娜、范丞丞、劉雨昕，5人攜手在成都經營潮流集合店，被喻為真正的時尚達人William與周揚青，透過節目不經意「炫富」。

5個人氣偶像要分工合作將舖頭打造成潮流熱點，線上營業額需要達到約1,200萬港元，而他們本身非富則貴，William就帶了100對私伙鞋開工拍攝，在潮店門口前擺放了巨型鞋櫃，他的波鞋就佔了1/3地方，其中令歐陽娜娜睇到目瞪口呆是一對全球限量89對的波鞋，她真情流露羨慕說：「這雙太厲害啦！」在旁的周揚青也說：「我第1次看到實物。」

William手執波鞋跟他們講解矜貴之處，這對能夠自動綁鞋帶、檢測腳形的波鞋，曾經在香港作慈善拍賣以逾80萬元成交，他笑說：「希望如果找到喜歡球鞋的人，他要不願意買我們衣服的時候，我就拿這些東西出來，給他聞一下，但不能碰。」

首次正式拍攝節目的富二代周揚青，當然也出動不少私伙服飾，單是節目中手上戴的一條鑽石手鏈都「唔小嘢」，有眼利的網民指出這款手鏈價值約6位數，而且是「有錢專屬戶」才能擁有，得知William是「鞋癡」，她亦有意無意間展露「鞋霸」一面，在社交網上載在她的鞋房私竇，3面10層高鞋櫃擺滿各式各樣鞋款，目測至少近300對，除了高踭鞋、靴，也有大量波鞋，基本上名牌鞋的限量款都有，當中她手上的波鞋要過萬港幣，更有網民估計其珍藏鞋的總值逾100萬。

另外，曾被指駕駛200萬名車出巡，慘遭網民轟炫富的歐陽娜娜，在節目中則相當平民化，只帶大量毛毛熊公仔出鏡，至於有個富家姐范冰冰的范丞丞同樣賣貼地，除卸下厚妝不再扮韓仔外，又放下偶像包袱，開口埋口都掛住開餐，每餐要鯨吞兩大碗白飯，其真實又可愛的性格冧暈不少女粉絲外，連William都大讚他開朗屬玩得之人並暱稱他做「賤賤」。