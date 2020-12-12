《造星III》5人出局　導師彭秀慧親手踢隊員好心痛

ViuTV真人騷《全民造星III》經歷了3輪分組賽，第30集中20強正式誕生，A、B組先後出場，激烈對戰，最後共11人的A組以一首《True Colors》勝出，他們的齊心演繹，感動到一眾星級評判，個個都落淚鼓掌，其中朱薰更稱：「聽歌聽到喊原來係真㗎！」而導師林二汶和彭秀慧完成賽事惺惺相惜，二汶覺得在對方身上學了不少東西。至於組員張進翹（Manson）並未受網上瘋傳10年前一單自稱玩4P的片段影響，最終贏出賽事飲得杯落！

另外落敗的B組，導師彭秀慧想給組員NY一項挑戰，要他着裙和高踭鞋上陣，齊齊演唱《We呸We Play》，表演本是吸睛，彭導更一心諗住憑這項撒手鐧可突圍而出，希望救到原本於之前回合被淘汰的班長，可惜最後都是敗給A組。當中比較搞笑是星級評判許廷鏗給予NY評語時，捉錯用神批其外形，其實NY着重於接受挑戰這份信心，花姐和彭導都在失笑。

到最後環節，A、B組全體成員站到台前，要由2組導師評價及在輸了的B組中，從14人中淘汱5人，這刻彭導以「如同割肉般痛」形容，親手Out走5位組員，而這5位便是：Odilia、Will、KiKi、嘉莉和阿丁，彭導稱他們在最初並非自己看好，但見到每人愈來愈進步而感到安慰，道別一刻大家相擁，場面感人。