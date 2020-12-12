東方日報C1：陳偉霆80萬波鞋齋聞　周揚青珍藏晒冷鬥豪

於內地人氣高企的陳偉霆，在擔大旗的自製潮流經營體驗節目中，大晒有錢都未必買到的珍藏、被炒至逾80萬元的限量版波鞋，至於拍檔富家網紅周揚青亦不忘顯身價，手戴鑽石鏈開工，又騷家中3排巨型鞋櫃，將搵錢節目變成「炫富騷」！

現已為內地一線紅星的陳偉霆（William）今非昔比，身價相比6年前飆升100倍！他在今年《福布斯中國百人名人榜》排40位，是排名最高的香港男藝人，身家早已億億聲。最近由他主理的內地真人騷《潮流合夥人2》正在熱播，合夥人還有爆羅志祥大鑊的網紅周揚青、歐陽娜娜、范丞丞及劉雨昕，5人攜手在成都經營潮流集合店。被喻為真正時尚達人 的William與周揚青，透過節目不經意「炫富」。

自動綁鞋帶

5位人氣偶像分工合作，線上營業額需達到約1,200萬港元。他們本身非富則貴，William準備了100對私伙鞋開工拍攝，在潮店門外擺放一個巨型鞋櫃，當中最吸引歐陽娜娜眼球是一對全球限量89對的波鞋，她羨慕說：「這雙太厲害啦！」在旁的周揚青也說：「我第一次看到實物。」William拿着波鞋講解矜貴之處，全因能夠自動綁鞋帶、檢測腳形，最威水是曾在香港作慈善拍賣，以逾80萬元成交，他笑說：「希望如果找到喜歡球鞋的人，他要是不願意買我們衣服的時候，我就拿這些東西出來，給他聞一下，但不能碰。」

至於首次正式拍攝節目的富二代周揚青，亦出動不少名牌服飾，單是手上戴的一條鑽石手鏈都「唔小嘢」，有眼利網民指該款手鏈價值約6位數，而且是「有錢專屬戶」擁有。當她得知William是「鞋癡」，即有意無意間，在社交網上載其鞋房，3面10層高鞋櫃放滿各式各樣鞋履，目測至少近300對，除了高踭鞋與靴，也有大量波鞋，基本上所有名牌鞋的限量款都有，當中她手上的波鞋價值逾萬港元，更有網民估計其珍藏總值逾百萬。

歐陽娜娜Sell貼地

反之曾被指駕駛200萬名車出巡、慘遭網民轟炫富的歐陽娜娜，在節目中相當貼地，只帶大量毛毛熊公仔出鏡。有個「富家姐」范冰冰的范丞丞亦轉型「撲素」，除卸下厚妝不再扮韓仔外，又放下偶像包袱，開口埋口掛住開餐，每餐要鯨吞兩大碗白飯，被工作人員封做「乾飯人」，其真我個性冧暈女粉絲，連 William都暱稱他做「賤賤」，皆因他們同屬風趣之人。

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