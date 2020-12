美國真人騷家族Kardashian的E!頻道節目《Keeping Up with the Kardashians》今年9月宣布於2021年告一段落,結束長達14年的播映。當時網友提出多種揣測,曾有人指成員Kim不想為精神病發的饒舌歌手老公Kanye West增加負擔,其實Kardashian家族根本不是收山,只是轉戰另一頻道!

Kardashian發言人宣布:「Kris、Kim、Kourtney、Khloe、Kendall與Kylie將會製作全球化的內容,在美國於Hulu頻道播出,在國際則於Star頻道播出,預計於2021年尾首播。」