反目成仇？蔡嘉欣大力掌摑黃嘉雯

藝人蔡嘉欣同黃嘉雯係同屆參選港姐，私底下老友鬼鬼，但前者日前喺社交平台Post咗條片，片中竟然見佢不留情面、大力掌摑好友，唔通二人反目？拉落啲睇埋Caption，原來條片係佢哋上Acting Class嘅借位花絮片，佢話除咗自己有出去報讀戲劇班之外，無綫都安排咗15堂藝訓班畀佢哋，令佢不知幾興奮。

佢大讚導師之一的黃智賢，經驗豐富又細心：「佢教我哋點樣更投入角色，除咗傳授啲戲劇知識之外，佢仲準備咗好多場次畀我哋練戲，有啲係日常生活中接觸唔到嘅角色，例如殺人犯、弱能人士咁，之後佢會畀評語，然後再叫我哋試多幾次，做到好為止。」

提到跟嘉雯練習掌摑戲份，佢坦言一開始練都好驚傷到對方，又講笑話香港小姐嘅美貌掌握喺佢手中︰「自己都幾大力，加上穩定性同命中率都唔係好高，但慢慢都掌握到個技巧，起碼都Take咗過百次，有幾次真係唔小心打到佢塊少少，不過冇傷嘅，傷咗嘅話我擔當唔起呀﹗哈哈﹗」

佢又話最大挑戰係演內心戲︰「本身好怕喊唔出，但好開心最後都成功咗﹗多謝導師教我哋從劇本中去了解角色背後嘅心情、故事，進入佢嘅世界，依家對演戲多咗信心，同時都多咗個方向。」