【玄之又玄】最強組合　人夾人「玄」

近年韓國組合在國際樂壇的勢頭相當勁，像早前破天荒於美國著名頒獎典禮「2020 Hitmakers」獲得年度最佳組合獎的BLACKPINK，更稱得上是K-POP女團中的最強組合！

其實人與人之間合作，最緊要啱Channel，即氣質上產生共鳴、溝通或互補，自然合作得來，否則不能擦出火花之餘，還會鬧得一肚火。在玄學角度，做拍檔要合作無間，性格相合固然重要，生肖相合更可得貴人相助！舉例，鼠與牛、虎與豬、兔與狗、龍與雞、蛇與猴、馬與羊都屬於相合的生肖組合，是理想合作夥伴，可令雙方得到更多財利。其次又有所謂「生肖三會」，即3個生肖結合起來，能產生「物以類聚」效果，有利增加聲勢，「生肖三會」的組合包括「虎 + 兔 + 龍」、「蛇 + 馬 + 羊」、「猴 + 雞 + 狗」，以及「豬 + 鼠 + 牛」。

至於生肖相沖又不能避免合作，建議找個中間人作橋樑，可緩和相沖帶來的不利因素。詳情下表：

相沖生肖 中間人建議

鼠+馬 肖虎者

牛+羊 肖蛇者

虎+猴 肖龍者

兔+雞 肖狗者

龍+狗 肖兔者

蛇+豬 肖猴者