沙拉保夫被舊愛FKA Twigs控告性襲擊　故意傳性病

《變形金剛》（Transformers）系列34歲美國男星沙拉保夫（Shia LaBeouf），被32歲英國女歌手舊愛FKA Twigs於洛杉磯法庭入稟控告性襲擊、襲擊、與故意造成情緒困擾，索取賠償。

沙拉保夫與FKA Twigs於2018年至2019年期間拍拖，女方指男方曾故意將性病傳染給她，其後男方承認自己中招，只是以化妝遮掩病徵。FKA Twigs指至少有另一個與沙拉保夫拍過拖的女人被傳染性病。

有酗酒前科、犯事多多的沙拉保夫，亦被指長期肉體與精神虐待FKA Twigs，拍拖後男方很快便變得暴力、佔有慾強、易妒。2019年情人節後，沙拉保夫魯莽駕車，強逼FKA Twigs對他說很愛他，否則威脅要撞車一鑊熟。到達一個油站後，當女方想逃走，更被男方襲擊，推她回車內。沙拉保夫在車內向FKA Twigs展示手槍，自稱殺過流狼狗，因為他想明白殺人犯的思維，知道奪取生命是甚麼感覺。他又會數著每天被吻的次數，如果不夠數就會痛罵女方。

FKA Twigs透過律師表示，本身想與沙拉保夫私下解決，但他不肯接受精神治療，只好公開事件，讓其他女性警惕。她亦會將賠償捐給家暴慈善基金。

沙拉保夫發出聲明回應，承認多年來都虐待着自己與身邊的人：「我冇資格去講自己行為點樣影響人感受。我對自己嘅酗酒習慣同暴力傾向都冇借口，只得理解。我以前成日傷害最親近嘅人。我為自己過去感到羞愧，為自己傷害嘅人感到抱歉。我冇其他說話好講。」不過他又表示很多指控都不屬實。