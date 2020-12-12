《Hush》昨晚首播　Yoon A喊戲演技獲讚

韓國女團少女時代成員Yoon A與男星黃政民主演的JTBC新劇《Hush》昨晚首播，錄得3.4%的平均收視，成績不俗。

首集講述飾演李智秀的Yoon A在大學畢業後，到每日韓國新聞社應徵見習記者的職位，當被問到認為記者是怎樣的職業時，Yoon A便回答：「雖然筆可以比槍更厲害，但飯比筆還要厲害，因為我知道在這個世界是沒有比飯更厲害的東西，我不能說謊，記者是既不說謊又可以吃飯的職業。」

Yoon A在入職後便聽說飾演資深記者韓俊赫的黃政民是新聞界的傳說，但黃政民第一次見Yoon A便取笑她說：「你就是李智秀？『飯比筆還要厲害』，你說這種話，還要是剛畢業的，竟然可以通過面試，是含着金鎖匙出世？還是有後台？」令Yoon A十分不忿，之後更發短訊給黃政民要求對方不要再提起面試的事。

劇集尾段公開兩人過往經歷的傷痛，黃政民在5年前未能公開的有關賄賂案件的報道，最後通過孫炳昊曝光，而與報道有關的Yoon A父親事後在地鐵站自殺，黃政民當時在編輯部門外痛哭，而痛失父親的Yoon A則在喪禮後一邊吃飯一邊落淚，不少網民都大讚Yoon A的演技有進步。