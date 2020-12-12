LINE FRIENDS MEETS NINA MALL　星閃冬日　萌爆聖誕

【特約報道】今年聖誕節無法外遊，相信不少人正苦惱在哪裏歡度佳節。其實香港都有很多值得遊玩的地方，以荃灣如心廣場商場和將軍澳翩滙坊商場為例，請來全球粉絲無數的BROWN & FRIENDS坐鎮，不單止設有4大打卡位、5個AR互動拍照點，還有多款全新精品的限定店；入場人士更有機會免費換領「LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日」限定禮品，務求讓一家大細歡度萌爆聖誕。

4大夢幻打卡場景

BROWN & FRIENDS遠渡重洋，驅着星閃列車刷亮漆黑冬夜，降落在如心廣場商場的7.5米高巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒」，讓60隻不同膚色、年齡、性別的薑餅人，齊賀華懋集團60周年並宣揚社會共融；同樣位於露天廣場的「BROWN & FRIENDS星光隧道」，將以12種語言訴說愛的真諦。而設置於如心廣場商場二期的「BROWN & FRIENDS霓虹浪漫打卡牆」，讓情侶閨密在夢幻璀璨的星空下打卡。萌呆的BROWN（熊大）與活潑可愛的CONY（兔兔）更驚喜現身於將軍澳翩滙坊，在「BROWN和CONY浪漫星光打卡點」跟大家踏上浩瀚星程，點亮浪漫長夜。

AR拍照點換領獎品

BROWN & FRIENDS明白疫情下大家應保持適當社交距離，他們鬼馬地藏於場內5個「尋找 BROWN & FRIENDS朋友仔」，換個方式跟各位接觸！粉絲只需要於如心廣場商場內掃描5個指定AR啟動碼，即可發揮創意與鬼馬彈出的BROWN & FRIENDS大影特影，集齊5張合影並登入NINA CLUB會員帳戶，即有機會獲得如心廣場商場指定商戶禮遇兌換券乙張，每日名額有限，萬勿錯過！

期間限定店獨家禮遇

影完靚相記得到如心廣場商場的「LINE FRIENDS星閃冬日」期間限定店購物，3.5米高的MEGA BROWN在門口迎接大家。適逢華懋集團60周年，店內將率先帶來多款全球獨家首賣的限量精品，包括LINE FRIENDS兩用特色布袋、BROWN（熊大）咕𠱸等。

NINA CLUB會員限定優惠

掃貨後仍意猶未盡？BROWN & FRIENDS體貼地為NINA CLUB會員準備了7款「LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日」限定禮品，當中包括2款限定毛公仔紙巾盒套、2款限定儲物籃及3款限定環保袋。由12月11日起至2021年1月10日，大家只要登記做NINA CLUB會員，憑指定積分或以電子貨幣即日消費滿指定金額和會員積分，即可於活動期間換領限定精品，數量有限，換完即止。

【LINE FRIENDS MEETS NINA MALL星閃冬日】活動詳情

日期：即日至2021年1月10日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃灣如心廣場商場露天廣場、商場一期中庭及商場二期、將軍澳翩滙坊商場G/F大堂

費用：免費