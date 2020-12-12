港女扮靚：張韶涵親授　「凍齡」保養術

台灣女歌手張韶涵是不少人心目中的女神，她除了唱歌厲害之外，保養也有自己的一套手法，出道多年美貌依然。（互聯網）

娛樂圈有很多「凍齡」女神，出道十多年樣貌依然如初，少女感十足。台灣實力派女歌手張韶涵就是其中一位，靈動的大眼睛、白滑的皮膚和纖瘦身材給人一種鄰家女孩的感覺。最近她就跟一位Blogger分享了自己在家會做的面部抗皺按摩手法和健身小運動，感興趣的絲打快啲收藏跟住學。

3步去紋按摩法

張韶涵一雙明亮的大眼睛可說是其標誌，她表示在家用眼部產品的時候可會配合一些按摩手法幫助吸收。對於眼下的小細紋和淚溝，她說可以逆紋路生長方向按摩，按的時候用陰力輕輕地按壓，讓眼部慢慢吸收產品。不過大要注意眼周肌膚相當脆弱，千萬不要大力拉扯，否則只會適得其反。

而針對眼尾的魚尾紋和年齡造成的眼尾下垂則可以「向上提拉」的手法輕輕推。最後針對法令紋，張韶涵就教大家在塗抗皺精華時將法令紋「撥開」，把精華液「揉」進紋路裏，把紋路「填充」起來。

在家健身小運動

第4波疫情尚未受控，健身房要暫時停業，不過其實在家也可以進行簡單的健身運動。張韶涵分享了兩個不用器材的健身動作，可以瘦手臂和練腹肌，每個動作做3組，每組15~20下。

第1個是瘦手臂的直腿仰臥後撑：先將手往後支撑在梳化邊上，腿和手伸直，面向天花板。手臂來回做屈伸運動，伸直的同時臀部向上收。

第2個是練腹肌的V字挺身運動：首先坐在梳化上，以臀部為支撐點，抬起雙腿。雙腿往腹部來回伸曲，注意手要離開梳化，可以伸直，但不可作支撐。