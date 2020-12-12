主動追富三代？蔣家旻截湯洛雯胡　認恨拍拖

藝人蔣家旻與敖嘉年等演員出席新劇《欺詐劇團》拜神儀式。接受訪問時，講到與敖嘉年亦是同樣首次擔正，她說：「好開心，冇諗過大家咁夾，同埋我唔記得原來我哋之前係一齊拍過《飛虎》。到知道要同佢合作時好興奮，有次去salon見到佢，以為佢唔認得我，點知佢同我打招呼傾偈，佢好nice，同埋今次合作click着咗佢嘅幽默感，到收工仲要接住佢啲幽默感，好似打仗咁攰。」

提到她之前接到姊妹岑杏賢（Jennifer）的花球，她笑言：「希望我快啲有另一半啦，但其實我依家都係工作為先，希望多啲工作機會，結婚就比較長遠，但Jennifer好想我接到，好想我幸福快樂，都希望會靈。（你接咗湯洛雯會唔會嬲？）我本身想佢接，但因為個花球係佢整，佢覺得自己接番好怪，佢唔使接都一定會結婚嘅。」

講到有傳她被爆主動出擊追富三代仁濟總理鍾培生，她即澄清：「係誤會，我從來感情方面唔主動，包場睇戲係跟足工作程序，座位都係對方安排，唔係我要求坐前面，我同佢認識只係工作上見過2次。（你對人冇意思？）冇，只係相識嘅人。（佢追你？）feel唔到，佢交遊廣闊，我係佢其中一個識嘅藝人朋友。」