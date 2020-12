漫威(Marvel)首個以華裔為主角的超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於明年7月9日上映,官方社交網站日前公開演員列表,網民發現由香港男星梁朝偉飾演的奸角「滿大人」(Mandarin),被改名做「Wenwu」(暫譯:文武),難道是想避免辱華風波?

「滿大人」取材自舊時洋人對華人的刻板負面印象角色「傅滿洲」,含有「黃禍」等種族歧視概念,因此早前引來中國網友群起而攻之。其實「滿大人」一角早於《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)現身,分別由賓京士利(Ben Kingsley)與佳皮雅斯(Guy Pearce)飾演,不過兩個都是假冒。

其中一個可能性,是新公布的名字,純粹是「滿大人」的真名,而「滿大人」繼續會於片中以其外號形式出現,增加神秘感。