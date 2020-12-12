陳國坤被周星馳鬧爆　原因竟然係…

藝人陳國坤接受電台節目主持車淑梅訪問，有指他愈來愈似古天樂，他說：「真係好多人咁講，但係冇得比，佢靚仔過我好多，我由細到大都畀人話似李小龍，我只係有一次感覺到真係似，就係喺西雅圖見到李小龍墓碑上面嗰張相，嘩！我都覺得似！」

他提及周星馳（星爺）：「我對佢好敬慕，甚溺愛癡愛，佢比我更加李小龍，入咗血，記得《少林足球》有一幕我畀人打到豬頭咁，好多人飛啲鞋過嚟，我接住堆鞋變成一個足球向前擺番出嚟，但係做極個動作都唔似，搞到畀星爺鬧『仲話自己係李小龍？有冇搞錯？』，最後佢頂我唔順，示範要由頭頂放落來，果然似到十足，我喺胸前放出嚟成個黃飛鴻咁……周星馳拍戲好認真，太陽曬到佢起咗件背心印，旁邊啲肉紅到凸起都唔理！」

佩服星爺工作態度

坊間對周星馳為人有讚有彈，他說：「只係嗰啲人唔夠了解，我跟足佢8年日日見面，我見過佢生活上嘅細節，佢對後輩嘅態度……我明白唔同角度感受會唔同，如果感受唔好，希望佢哋會原諒、包容！有一句說話『不招人妒是庸才』，我佩服佢處事嘅態度，佢選擇沉默，一味工作唔反駁，佢冇暗裏打人哋兩拳，只係專心工作拍戲。」