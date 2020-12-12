風光背後患怪病！黃浩然險死　官恩娜面癱合唔埋眼瞓覺

藝人蔡少芬（Ada）半夜突然上載血染紙巾照嚇壞唔少網民，佢就解釋係「手多多」加上天氣乾搞到流鼻血，連搭飛機都會流，不過話流就流令網民都叫佢小心身體，其實有唔少藝人風光背後卻被「怪病」纏身！好似黃浩然咁捱到病，起初以為只係扁桃腺發炎，點知睇醫生先知係患上貝塞特氏症，因為休息不足及壓力大而引致，患者不只口腔潰爛，嚴重會導致生殖器官潰瘍，更分分鐘會死！當時佢更要辭演《張保仔》由洪永城頂上，最後住院半個月先逐漸康復，但瘦咗10幾磅，佢講笑叫大家唔使擔心佢生殖器官出事！不過經歷一場大病，佢都唔敢太搏，寧願減產專注家庭！

當時仲未結婚生仔、依然活躍娛圈嘅官恩娜（Ella）忽然面癱，出席活動時喊住透露一邊面郁唔到、想笑又笑唔到、隻眼又眨唔到，原來係患上貝爾氏麻痹症，當時佢要服用高劑量類固醇，用人工淚水，夜晚瞓覺要手術膠紙黐住隻眼，如果唔係合唔埋眼瞓唔到！當時男友即依家嘅老公陪佢走過人生低潮，兩人現時育有一對仔女，幸福美滿！

除咗Ella，羅家英10年前都患過同樣疾病貝爾氏麻痹症，因為感冒菌入侵第7對腦神經線所致，半邊面部肌肉失調猶如中風，幸得到汪明荃照顧，加上及早治療，好快康復。

周海媚（海味）1998年患上紅斑狼瘡症，正值上位時期嘅佢要停工休養，之後曾轉戰大陸發展，不過病情反覆令佢生活工作都大受困擾。一直未有承認患病嘅海味，早前曾表示只係患有血小板減少症，醫生曾同佢講若生育嘅話會有生命危險，令佢唔想結婚生仔，錯失過2段美好姻緣。而近年佢長居大陸密密搵人仔，住豪宅養番狗，相當寫意！

而有「娘娘」之稱嘅杜小喬，早年大方透露患上紅斑狼瘡症，患病初期佢更有腎炎，嚴重時每日要食16粒藥丸，雖然係咁，但佢一啲都唔介意分享，更積極面對！