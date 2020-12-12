走出性愛片陰霾！熊熊玩跳繩梯睇到網友眼凸凸

台灣G奶女星熊熊（卓毓彤）可愛面蛋加上勁爆身材，擁有大批宅男粉絲，不過佢早前捲入3分16秒性愛片疑雲，還被扯出陳年戀情，心情可以話係大受影響，不過近來佢晒出同姐妹出遊合照寫道：「勇敢迎接，面對現實」，看來已經走出陰霾。

熊熊抗壓力咁高，可能都同佢多做運動有關，除咗活躍於社交網外，佢都有經營視頻頻道，日前佢就自拍跳繩梯訓練，要保持好身材當然要努力做運動，不過佢揀呢個運動就認真蠱惑，皆因佢一路跳巨胸就一路上下激盪，睇到網友眼凸凸，真係好驚佢會走光，兩團肉都跳埋出嚟！

而佢除咗努力做運動外，飲食方面都好節制，佢日前就公開急救減肥餐單，4日就可以減掉2KG，不過佢叫大家唔可以長期食，只限於急速減磅用！

餐單如下：

「早中晚睡前做運動（每次至少15分鐘），1組有氧、1組瑜伽拉筋、1組鍛煉肌肉，都各5分鐘，需要連續做15分鐘。早餐食無糖乳酪（可加點麥片）或香蕉1條，中午可以食菜跟肉，唔可以炸，少鹽冇油，唔食澱粉、唔飲湯，晚餐蛋白2個或是無糖乳酪，請注意呢個係臨時抱佛腳方法，唔能夠長期使用恐危害健康。」