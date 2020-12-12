本日日本：橫濱現身！18米高可動高達登場

如果你是日本經典科幻動畫《機動戰士》的粉絲便要留意了，於2020年12月19日至2022年3月31日期間，在橫濱山下埠頭有話題性爆燈的GUNDAM FACTORY YOKOHAMA登場！內裏最大賣點是擁有一台1:1實物原大、高18米並可作步行等動作的RX-78F00初代高達現身，無論一舉手一投足均震撼人心，身為高達迷一定要去朝聖喇！

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遠觀近看 模擬駕駛

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA佔地達9,000平方米，分為GUNDAM-DOCK及GUNDAMLAB兩個部分。前者便是1:1高達所處之地，巨型高達全身由200個部分構成，重達25噸，有24處關節（不包括手部）可郁動，可作出步行、舉手、轉頭等動作，開放時段每半小時都會進行動作表演。遊客可另外付款前往GUNDAM-DOCK的5F及6F觀景台(分別離地約15米及18米），近距離觀賞高達的細節。至於GUNDAM-LAB內展示了1：1高達的設計及結構組裝過程，亦有Cafe及模型專賣店，還有會定期舉辦講座及工作坊的會議室，不可錯過的還有透過高達駕駛艙視角進行的VR模擬駕駛體驗，粉絲絕對大滿足。入場費成人每位1,650日圓（約HK$122），GUNDAM-DOCK觀賞費3,300日圓（約HK$244）。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

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規模擴充 開餐打仗

高達迷到日本，位於秋葉原的GUNDAM Cafe可算係到訪熱點。該店經一輸翻新及擴充，於今年7月以GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE之名再度開業。其規模比之前大了4倍，除了保留原本的Cafe及精品售賣區之外，還新增了餐廳區及Zeon's Diner TOKYO兩個區域。餐廳區設計仿照戰艦內的食堂，牆身的窗戶其實是營幕，播出各種宇宙風景，另外會製作Cafe限定的節目。Zeon's Diner TOKYO則是呈現自護公國世界觀的體驗用餐，最值得注意是在餐廳中間有一張巨型屏幕餐枱，當客人點完餐後，上餐時桌面屏幕會播放機動戰士（MS）的戰鬥場面，當聯邦軍的MS出現時，食客會一齊發動攻擊。同時區內亦會不時播出「勝利！自護！」口號營造氣氛，十分過癮呢！

GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE

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模型展覽 經典回顧

喜歡砌高達模型（GUNPLA）的朋友，一定有聽過或去過位於東京台場DiverCity Tokyo Plaza的The Gundam Base Tokyo吧！作為日本首間高達模型綜合設施，面積達1,983平方米，場內劃分為多個區域，售賣約2,000種類商品，粉絲到訪肯定荷包大出血！為慶祝GUNPLA 誕生40周年，該店舖即日起至明年3月正舉行 GUNPLA WORLD Ver.40th（GUNPLA 40th ANNIVERSARY）展覽。話說高達模型於1980年7月發售，短短半年出貨量已達100萬盒，而40年間累計生產了7億盒。展覽會介紹HG、MG及PG多個模型系列的進化史，當中最注目的，莫過於將多個年代的RX-78-2初代高達模型來一次晒冷比較，你會驚嘆高達模型這些年來有了莫大的技術進步！

The Gundam Base Tokyo