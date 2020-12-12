菊梓喬激罕性感上下齊露　密實JW輸晒

歌手菊梓喬（Hana）及同公司的JW（王灝兒），到將軍澳電視城出席《2020勁歌金曲優秀選第二回》錄影，Hana奪2獎，JW奪1獎。Hana微露線頭及大腿，問到為何如此性感？她笑言：「係咩？都係第1次見自己着咁短，因為stylist幫我親手做呢件衫，覺得好靚。（打開性感路線？ ）其實都唔係咁性感，我覺得性感永遠同我冇乜關係，之前試過着啲好性感嘅衫，但大家唔覺，今日好開心大家覺得我性感。」

講到身穿密實西裝套裝的JW似乎較為輸蝕，她表示：「今日着得colourful啲，我冇特別想性唔性感，着衫係視乎場合。」講到她將開拍新劇《欺詐劇團》，首次拍劇的她表示很緊張：「今日記招見到其他演員，都有問佢哋意見，我飾演企業家，其中會同林德信有感情線，但就冇親熱戲。（套劇尺度大？）想法係幾大，都幾搞笑，好彩我識林德信，所以都冇咁緊張。」

Hana亦透露想再拍劇：「自從拍完《刑偵日記》之後好似上咗癮咁，我好鍾意開劇日夜癲倒嘅生活，因為我想不停做嘢，唔想瞓覺，反正我又瞓唔到覺。」

問到兩女豈不是會爭攞今年「最受歡迎女歌星」？ JW即讓賽：「我今年好少作品，我真係完全冇諗獎項，我今年又大改變，focus自己進步，多啲嘗試。」連奪兩屆女歌星獎的Hana就表示平常心，拿過已很開心，記者打趣頒兩個女歌星獎咪得？她只謂：「所有嘢都係bonus，今年出咗碟已滿足。」另外，問到JW舊愛Mark被爆曾傷人坐監，她落閘避談：「我哋已經好耐冇聯絡，所以唔清楚。」