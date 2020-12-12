製作新專輯遇上疫情！謝安琪麥浚龍忍痛Cut歌

由麥浚龍（Juno）主理的《the album and the end of it》專輯及企劃終極MV《Epilogue》推出，他表示成品見證着他的成長，同為主角的謝安琪（Kay）指企劃讓她留下美好的回憶。今次專輯特別以重逾3磅半的Boxset呈現，除了劇照、迷你海報外，還有董折前往切爾諾貝爾的火車票、飛機登機證、歌劇院門票及報紙等仿造品，電路板隱藏式QR code將引領樂迷走進the album平衡時空番外篇。

回顧企劃製作遇上新型冠狀病毒疫情爆發，令製作上波折重重，他說：「由年頭到暑假尾呢段期間，因為錄音室閂咗，好多製作都延遲，印刷亦要延遲，但為咗兌現3年推出3張專輯，同埋要趕及推出，我哋忍痛將幾首歌抽走，不過呢幾首歌只係豐富咗個故事，冇阻礙故事發展。」亦透露海外單位都未能來港工作，與其退而求其次拍一些跟原本想法不同的變奏，Juno選擇跳過，未有拍攝部分歌曲MV。

Kay亦感恩能參與其中：「人生裏面唔係有好多個3年，但我哋用咗3年做呢個企劃，裏面好多歌都畀咗同過去好不一樣嘅表演同發揮空間我，喺製作或者宣傳期間又認識咗新朋友，做咗個無悔嘅演唱會，過程中有幾辛苦，或者經歷過乜嘢，依家呢一刻留喺我心入面嘅都係最美好嘅感情同回憶。」