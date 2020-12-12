Pharrell Williams聯名系列　一時三「黑」

Pharrell Williams過往與adidas Originals攜手合作的聯名系列，創作理念都是圍繞大愛和平，不分膚色人人平等，因此單品用色配搭全都是以開心繽紛色彩作主打，如此設計亦一直延續了多季，但可能鑑於雙方都希望為此持久聯名合作帶來新衝擊，所以今回雙方聯名系列內所有服飾及鞋款均清一色用上Triple Black全黑配色。據Pharrell Williams表示用上最簡約的黑色是希望可以還原設計最原本的功能，讓大家更清楚仔細欣賞每件服飾及鞋履的細節，所以即使顏色與以往設計截然不同，但箇中透過想帶出的訊息同樣是本質的重要性。是次聯名系列服飾部分就有上衣、衞衣、連帽衞衣、短褲及長褲5款設計登場。全部均採用全黑單色設計，並低調地加入黑色的品牌標誌及「Humanrace」字樣點綴。

鞋款方面就推出了12款設計，當中包括：ULTRABOOST20、ULTRABOOST DNA、ZX 2K BOOST、NMD R1、SOLAR HU BF、SOBAKOV 2.0 BF及CLIMACOOL VENTO及CHANCLETAS HU BF等多對搭載黑色BOOST中底的人氣鞋款，並於鞋身不同位置加入3M反光細節及三角形「HU」標誌，以黑魂配色為聯名系列帶來獨有個性。