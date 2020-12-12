鄧麗欣直認同王子諗過結婚　唯一阻礙位係…

由鄧麗欣（Stephy）擔任女主角的ViuTv偶像劇《男排女將》，事隔17年再拍港劇，她接受梁泰來訪問時，表示和細6年的台灣棒棒堂成員邱勝翊（王子）拍拖，見證兩位好友Kary同Miki成為人妻人母，她表示不會羨慕：「會戥佢哋開心，我都有母性、亦鍾意小朋友，但鍾意小朋友唔代表要生一個。」

至於有沒有跟王子談過結婚大計？她說：「嗯…大家互相都有諗過…如果繼續落去會點樣，但因為始終分隔兩地，要點樣處理呢？一諗到呢一點，就會話：『唔好諗住！』大家先完成手頭上工作先。」坦言現在對婚姻這兩字沒有陰影：「小時候的確對呢件事（婚姻）曾懷疑，但依家已明白係屬於個人抉擇。」問對這段異地戀兼姊弟戀有沒有任何懷疑？她笑言：「太尖銳喇，哈！我唔介意另一半年紀比我細，亦認為年齡差距唔係一個問題，溝通到就得。因為疫情，我哋好耐冇見面，但我可以講現階段我哋嘅感情係OK嘅！依家我哋真係要靠科技視訊維繫。」

解釋同傅穎疏遠原因

她坦言跟當年組合成員Angela最close、最親密，承認去年再跟傳不和的傅穎（Theresa）「和好」，被問及當年疏遠的原因：「我好善忘，連發生乜嘢事都唔記得，應該係有啲誤會。我信緣分，好似拍拖咁樣，無緣就會分開，大家冇嘈交，只係冇聯絡，見返再交換電話，之後再有聯絡再互相follow大家，我最近都有睇佢嘅劇集。」