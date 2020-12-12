SJ奪人氣獎　TWICE 7缺2晒腿出席《TMA》

韓國音樂頒獎禮《2020 THE FACT MUSIC AWARDS》（TMA）今日舉行，因為疫情關係，頒獎禮沒有招待觀眾，改由透過網上收費平台在全球多個國家進行直播。

防彈少年團、Super Junior、NU'EST、GOT7、Monsta X、Seventeen、姜丹尼爾、TWICE、MAMAMOO、ITZY、(G)I-DLE、IZ*ONE及Jessi等歌手今午率先現身紅地氈跟觀眾打招呼，其中Jessi以低胸及晒腿Look搶鏡，而TWICE因為成員定延早前因病而停工，加上日本成員Sana正進行自我隔離，所以只有7名成員赴會，BTS成員SUGA則因為手術後正在休養而未有出席，而少女時代成員徐賢與男星全賢武為頒獎禮擔任司儀。

BTS與SJ、MAMAMOO、姜丹尼爾、GOT7、TWICE、NU'EST及Monsta X等奪得「年度歌手獎」，而在海外人氣勁爆的BTS更與Seventeen奪得「Worldwide Icon獎」，又勇奪樂迷選出的「Listener's Choice獎」，而新人組合Weeekly、CRAVITY與ENHYPEN就獲頒「Next Leader獎」，SJ則獲得粉絲票選的「人氣獎」及「Fan N Star獎」，隊長利特奪獎時除透露組合正在準備新碟外，又特別關心努力投票的粉絲有否被手機的輻射影響及手指會否痛，認真搞笑。