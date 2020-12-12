藝人出騷遇意外　鄭俊弘打空翻整傷條頸

日前灣仔一地盤因洩漏煤氣發生爆炸，6名工人受傷，唔少藝人拍戲都有遇過一啲意外，有啲仲非常驚險，等佢哋逐一同大家分享啦！

鄭俊弘：「之前排台慶打功夫唔小心受傷，打後空翻個頭落地整到條頸，第2日就即刻睇跌打，幫我敷藥，因為再之後1日就要結婚，好驚條頸會郁唔到，好彩敷完頸、按完就冇事，依家OK啦。嗰陣又試過拗柴，好彩係啲筋，唔係啲骨，休息1星期康復。」

陶大宇：「我受傷嘅經驗都唔少㗎，記得最大件事，係當年無綫台慶，嗰時仲喺廣播道年代（90年代初），當年表演要練打前空翻、後空翻，好多翻騰動作，點知到正式演出時，可能我經驗不足又緊張，打前空翻時打過龍，我隻手踭落地，撞傷咗要送入院照X光，因為我左手有個舊患，令到個手踭骹移位，後來要中、西醫加埋跌打醫治先冇事，演出時受傷都幾得人驚，希望大家都小心啲！」

黃榕：「之前拍網劇有打鬥場面，排練時同武指對打，要排好多次，每次對方都係真打落嚟，排練完之後發覺手腳都瘀晒。又試過喺大陸登台，場面好混亂，啲客人飲咗酒情緒好高漲，試過有人將水果同玻璃樽丟上台，好彩個台同啲客有一段距離，但啲玻璃碎都𠝹到隻腳，都有流血，但個傷口唔係好嚴重，最後我自己處理個傷口就算。」