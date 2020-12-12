演舞台劇撻唔着袁鎮業　鄧伊婷心有所屬

由藝人袁鎮業、鄧伊婷、楊埕和陳蕊蕊等演出的舞台劇《戀上十二星座》日前進行綵排。早前合作拍網片的袁鎮業和鄧伊婷，今次演出舞台劇再演情侶，可謂駕輕就熟。問到會否戲假情真？伊婷即時落閘：「我已有一個了解中嘅男性朋友，如果話我係佢女友，怕被人打，佢咁高大靚仔一定好多女仔鍾意！」

在劇中演男主角的袁鎮業，將與不同女角有感情戲，又有爆肌場面，演來聲嘶力竭。熱愛演戲的他坦言：「今次享齊人之福其實幾大壓力，演舞台劇之餘，我又同時兼顧無綫嘅劇集。（辛苦？）唔怕，因為我鍾意先會由模特兒轉行全職演戲，多謝公司畀咁多機會我。」

蕊蕊考獲催眠師牌

至於忙發展個人餐廳生意的楊埕，首次參演舞台劇，綵排中與袁鎮業談情，但劇中她稱有不少血腥場面：「劇情我係要死，會被吊高，未試過咁血腥，覺得舞台劇挑戰性好大，要用好澎湃嘅感情演繹，我有好多內心戲，又癲又喊，所以要多啲時間準備。」

同樣首次演舞台劇的蕊蕊，疫情期間爭取時間自我增值，她謂：「我考咗催眠師牌、花藝師牌，仲想考埋潛水牌，唔想浪費時間。（冇時間拍拖？）了解中啦！」