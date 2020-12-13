吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開業、出行

忌：祭祀、結網、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 和子女到郊外或遊樂場玩樂一下，他們開心之餘，你亦可乘機減壓。

牛：→ 重要的工作，最好能到下午靜待時機來完成，只要冷靜處理就可以了。

虎：↓ 有時付出了就不要計較收穫，只要自己認為是對的事，就應該盡力去做。

兔：→ 建議你多充實自己，不妨看多些工商管理的書籍，對你會有很大的收穫。

龍：→ 工作繼續忙碌，壓力慢慢增大，不妨到卡拉ＯＫ盡情唱一番來紓解壓力。

蛇：↓ 會有失眠的現象，嘗試做些運動，和在睡前喝杯熱牛奶會幫助睡眠。

馬：↑ 和父母及子女相處和諧，享受不可多得的美好時光。心情因此愉快起來。

羊：→ 情緒起伏不定，忽然多愁善感起來，找些朋友訴訴苦之餘亦可紓解悶氣。

猴：↓ 是日沖煞，如沒有必要，不要到人多擠迫的地方，容易染上傳染疾病。

雞：→ 是日桃花緣甚佳，容易獲異性好感，但宜小心處理感情事，避免麻煩。

狗：↑ 你之前的努力是沒有白費的，你做過甚麼的東西，其他人是會知道的。

豬：★ 對事業很投入，而且對分內的職務作出了一定成績，有脫穎而出的表現。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運略為不穩，職場變動較頻，宜多觀察身邊變動。感情關係或會帶點不穩。

金牛：體能稍遜或會易感疲倦。工作運雖或帶點不穩，公事壓力或會稍大，宜爭取休息。

雙子：職場變動或會較頻，公事進程帶點反覆，需予耐性。事業運轉佳，發展良機不乏。

巨蟹：人緣及桃花運佳，較能享受家庭及感情生活。宜善用公餘，與伴侶或家人多交流。

獅子：已婚或同居朋友，夫妻運將較和順愜意，較能享受二人世界，宜善用公餘多約會。

處女：戀愛運回穩，不論現況如何，感情關係將較和順，更能享受二人世界，增進溝通。

天秤：身心壓力稍大，但體能不俗，助應付多方所需，進度平穩，宜保持積極多進取。

天蠍：人緣及桃花運轉佳，人氣明顯回升，單身朋友大可嘗試主動與心儀對象拉近距離。

人馬：情緒及家庭運不穩，不論公私宜多予耐性。爭取休息多放鬆，可助維持各方穩定。

山羊：人氣不穩，宜注意合作及人際關係。多予笑容及多作協調，不論公私，將更和順。

水瓶：財運略為回穩，經濟狀況具正面轉機，宜檢討重整，或進行重大財務，如置業等。

雙魚：社交運一般，人事變動與溝通問題或會較頻，避免介入他人事端，凡事多予耐性。

預測：下周大市，交投氣氛或較反覆。