崔振赫客串申惠善新劇　首播高開8%史上No.2

韓劇《愛的迫降》男星金正賢與申惠善合演的tvN古裝穿越喜劇《哲仁王后》，改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》，講述生活在現代的青瓦台主廚張奉煥的靈魂，意外穿越到朝鮮時代，在水中與王后金素容（申惠善飾）接吻後，靈魂便被困在對方身上，令原本端莊優雅的娘娘變得非常麻甩，還與哲宗（金正賢飾）之間發生爆笑誇張的「男男」愛情故事。

早前預告客串演出的男星崔振赫，於昨晚首集登場，客串扮演穿越前的主角「張奉煥」，靈魂穿越到申惠善身上，演出短短10分鐘，令觀眾留下深刻印象。首播平均收視高開8.03%，穩佔同時段收視冠軍，成為tvN劇集史上最高首播收視第2位，高過玄彬熱播劇《愛的迫降》，以及金秀賢退伍復出劇《雖然是精神病但沒關係》，首播分別錄得的6.07%及6.09%收視，至於李炳憲於前年主演的古裝劇《陽光先生》首播錄得8.852%，至今力保tvN劇集史上最高首播成績。

此外，韓國女團少女時代成員Yoon A與男星黃政民合演的JTBC新劇《Hush》前晚首播平均收視為3.4%，但昨晚第2集則勁跌至2.574%。