潮界爆紅青蛙　聯名「帽」得頂！

由Jim Henson於50年代創作及為其配音的布偶青蛙Kermit the Frog,早於1955年已開始亮相不同電影節目,為美國家喻戶曉的布偶角色。於2002年更於荷里活星光大道留名,榮獲荷里活市長頒發第2,208枚星形獎章,於演藝界的實力毋庸置疑。2008年美國人氣街牌Supreme更邀請Kermit the Frog拍攝一輯造型照,在知名攝影師Terry Richardson掌鏡下,穿上招牌紅底白字Box Logo Tee的Kermit the Frog「擺」出抵死有趣的動作,Supreme亦推出一系列Kermit the Frog聯名單品,自此就於潮界爆紅,更不時與潮流品牌攜手合作。

是次美國帽牌New Era就與Kermit the Frog合作推出共有7款帽款設計的聯名系列,當中分別有59FIFTY、9FIFTY、9FORTY、9FORTY KF及BUCKET 5個帽型登場。除了採用各種表情動作的Kermit the Frog及「K」字刺繡外,更特別以《New York Times》報刊使用的哥德字體為靈感,將「New York」字樣加入帽款當中,為整個聯名系列帶來更豐富的玩味。