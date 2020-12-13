78歲夏里遜福落實再拍《奪寶奇兵》　網民問：「仲跑唔跑得？」

迪士尼日前公布未來大計，其中一部係78歲夏里遜福（Harrison Ford）再度主演的《奪寶奇兵》（Indiana Jones）最後兩集第5集及6集，而導演再不是史提芬史匹堡（Steven Spielberg）而是拍過《盧根》（Logan）的美國導演占士曼高（James Mangold）。

由於第5集預計來年開拍，並於2022年7月上映。有網民就擔心來年7月就79歲的福伯能否應付到片中的動作鏡頭。有網民擔心問：「福伯仲跑唔跑得郁？」

查實今年初魯卡斯電影公司主席Kathleen Kennedy受訪時亦透露落實開拍《奪寶奇兵》第5集，並由福伯再演鍾斯博士（Dr. Jones）。福伯對上次演《奪》已是2008年的《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）。福伯幾年前受訪時被問到睇好邊個接替他主演《奪》。福伯回答：「冇人可以飾演Indiana Jones，你明唔明白？我係Indiana Jones。當我離開，佢亦會離開。就係咁簡單。」