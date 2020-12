78歲夏里遜福落實再拍《奪寶奇兵》　網民問：「仲跑唔跑得？」

迪士尼日前公布未來大計,其中一部係78歲夏里遜福(Harrison Ford)再度主演的《奪寶奇兵》(Indiana Jones)最後兩集第5集及6集,而導演再不是史提芬史匹堡(Steven Spielberg)而是拍過《盧根》(Logan)的美國導演占士曼高(James Mangold)。

由於第5集預計來年開拍,並於2022年7月上映。有網民就擔心來年7月就79歲的福伯能否應付到片中的動作鏡頭。有網民擔心問:「福伯仲跑唔跑得郁?」

查實今年初魯卡斯電影公司主席Kathleen Kennedy受訪時亦透露落實開拍《奪寶奇兵》第5集,並由福伯再演鍾斯博士(Dr. Jones)。福伯對上次演《奪》已是2008年的《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)。福伯幾年前受訪時被問到睇好邊個接替他主演《奪》。福伯回答:「冇人可以飾演Indiana Jones,你明唔明白?我係Indiana Jones。當我離開,佢亦會離開。就係咁簡單。」